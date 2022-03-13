«Крылья Советов» — «Зенит»: Дзюба и Юри Алберто выйдут в стартовом составе, Сергеев остался в запасе

«Крылья Советов» примут «Зенит» на своем поле в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ. Стали известны составы команд на эту встречу.

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев, который зимой перешел в питерский клуб из «Крыльев», начнет эту встречи на скамейке запасных.

«Крылья Советов»: Ломаев, Горшков, Солдатенков, Барач, Бейл, Костанца, Якубы, Зиньковский, Ежов, Глушенков, Сарвели.

Запасные: Фролов, Овсянников, Божин, Гапонов, Гудков, Липовой, Смирнов, Пиняев, Соколов, Коваленко, Игнатьев, Цыпченко.

«Зенит»: Кержаков, Чистяков, Дуглас Сантос, Круговой, Сутормин, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Юри Алберто, Дзюба.

Запасные: Кизеев, Бязров, Караваев, Адамов, Алип, Ерохин, Кузяев, Мостовой, Сергеев.