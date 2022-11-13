«Химки» — «Сочи»: Глушаков не попал в заявку, Нобоа пропустит второй матч подряд

«Химки» и «Сочи» объявили составы на матч 17-го тура РПЛ.

Полузащитник химчан Денис Глушаков не попал в заявку своей команды. В комментарии для «СЭ» футболист заявил, что уже оправился от повреждения и не знает причин, по которым пропустит игру.

Полузащитник сочинцев Кристиан Нобоа также не примет участия в матче. Футболист восстанавливается от травмы икроножной мышцы, из-за которой пропустил игру со «Спартаком» (1:1) в предыдущем, 16-м туре чемпионата России.

«Химки»: Лантратов, Чежия, Идову, Боженов, Волков, Гулиев, Зуев, Магомедов, Казанцев, Руденко, Долгов.

Запасные: Гудиев, Митрюшкин, Никитин, Данилкин, Филин, Черный, Мирзов, Главчич, Гбане, Дулаев, Садыгов.

«Сочи»: Заболотный, Терехов, Заика, Маргасов, Макарчук, Миладинович, Дркушич, Бурмистров, Юсупов, Жоаозиньо, Мелкадзе.

Запасные: Джанаев, Адамов, Юрганов, Мещанинов, Кравцов, Мартовой, Шипунов, Ушатов, Джорджевич, Сарвели.

Матч «Химки» — «Сочи» состоится в воскресенье, 13 ноября и начнется в 16.30 по московскому времени.