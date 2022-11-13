Чернов отметил два матча РПЛ, где «Спартак» упустил очки

Защитник «Спартака» Никита Чернов оценил итоги первой половины сезона в чемпионате России для московского клуба.

«Конечно, хотелось бы быть повыше. Где-то недобрали очки, были обидные поражения. Но, в целом, неплохой результат», — приводит Sport24 слова Чернова.

Также он ответил на вопрос, в каких матчах красно-белые не добрали очки.

«Поражение от «Динамо» и ничья с ЦСКА», — добавил футболист.

Напомним, что после 17 туров «Спартак» с 36 очками занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ.