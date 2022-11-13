Глушаков — об отсутствии в заявке «Химок»: «Вы, наверное, догадаетесь, кому вопрос задать»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков в разговоре с «СЭ» не смог объяснить свое отсутствие в заявке команды на матч 17-го тура РПЛ против «Сочи».

— Вас нет в заявке, был ушиб.

— Ушиб прошел уже давно.

— Почему вас нет в заявке?

— Вопрос не ко мне.

— То есть к тренеру Спартаку Артуровичу (Гогниеву — прим. «СЭ»)?

— Вы, наверное, догадаетесь, кому вопрос задать. Не знаю, не ко мне вопрос.

— Когда вас ждать все же?

— Я говорю: ушиб прошел, вопрос не ко мне. Все.

Глушаков был заменен на 35-й минуте матча 15-го тура с «Динамо», при этом Гогниев проводил его с поля выкриком: «Домой!» и нецензурными выражениями.

Матч 17-го тура «Химки» — «Сочи» состоится сегодня, в 16.30 (мск).