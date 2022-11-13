«Химки» — «Сочи»: где смотреть и во сколько начало прямой трансляции

В воскресенье, 13 ноября, состоится матч 17-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Химки» на своем поле примут «Сочи». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

В первом круге «Сочи» разгромил соперника со счетом 4:1. «Химки» в последний раз обыгрывали южан еще во время выступления в ФНЛ — в ноябре 2012 года (1:0).

Турнирная таблица чемпионата России — здесь.

Календарь матчей РПЛ сезона-2022/23 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Химки» — «Сочи» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч Премьер».