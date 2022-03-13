«Химки» — «Сочи»: Лантратов отбил пенальти во втором тайме

Голкипер «Химок» Илья Лантратов отбил пенальти во втором тайме матча 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи». Он справился с ударом полузащитника сочинцев Артура Юсупова.

Одиннадцатиметровый главный арбитр встречи Алексей Матюнин назначил после подсказки ВАР. Он не сразу зафиксировал игру рукой в штрафной площади со стороны игрока «Химок».