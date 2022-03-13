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Сегодня, 15:24

«Химки» — «Сочи»: Лантратов отбил пенальти во втором тайме

Иван Шитик
Корреспондент

Голкипер «Химок» Илья Лантратов отбил пенальти во втором тайме матча 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи». Он справился с ударом полузащитника сочинцев Артура Юсупова.

Одиннадцатиметровый главный арбитр встречи Алексей Матюнин назначил после подсказки ВАР. Он не сразу зафиксировал игру рукой в штрафной площади со стороны игрока «Химок».

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 21-й тур
13 мар, 14:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Сочи

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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П1

20%

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Артур Юсупов
Илья Лантратов
ФК Сочи
ФК Химки
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2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
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 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
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