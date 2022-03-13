«Химки» — «Сочи»: Лантратов отбил пенальти во втором тайме
Голкипер «Химок» Илья Лантратов отбил пенальти во втором тайме матча 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи». Он справился с ударом полузащитника сочинцев Артура Юсупова.
Одиннадцатиметровый главный арбитр встречи Алексей Матюнин назначил после подсказки ВАР. Он не сразу зафиксировал игру рукой в штрафной площади со стороны игрока «Химок».
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|
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|3
|6
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|39
|
4
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|12
|1
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|37
|
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|
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|6
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|18
|
15
|Уфа
|21
|3
|8
|10
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|Химки
|20
|2
|8
|10
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|12.03
|14:00
|
Уфа – Н. Новгород
|0 : 0
|12.03
|16:30
|
Арсенал – Динамо
|1 : 4
|12.03
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|1 : 2
|13.03
|12:00
|
Урал – Ахмат
|0 : 0
|13.03
|14:00
|
Химки – Сочи
|- : -
|13.03
|16:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|13.03
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|14.03
|19:00
|
Рубин – Ростов
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|9
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
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Зенит
|6
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
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|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|11
|1
|3
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|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
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|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
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