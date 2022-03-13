Промес может стать вторым бомбардиром в истории «Спартака» в РПЛ

В сегодняшнем матче Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Краснодар» полузащитник красно-белых Квинси Промес может подняться на второе место в списке лучших бомбардиров красно-белых в чемпионатах России.

На счету Промеса сейчас 67 голов. Андрей Тихонов опережает его на один мяч, Роман Павлюченко — на два. Да и Егор Титов с 86 мячами в активе сейчас не кажется для Квинси недосягаемым

Лучшие бомбардиры «Спартака» в чемпионатах России: