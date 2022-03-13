Промес сегодня может войти в десятку лучших бомбардиров «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес может войти в историю клуба уже в сегодняшнем матче 21-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Краснодар».

Голландец в начале 2022 года забил три гола (два «Кубани» в Кубке и один «Динамо» в чемпионате) и вышел на 11-е место в историческом списке лучших бомбардиров красно-белых.

Промес, на счету которого 78 мячей, обогнал звезду красно-белых начала 1950-х Николая Дементьева и вплотную приблизился к замыкающему десятку Сергею Сальникову. Рекорд команды удерживает Никита Симонян, который с 1949 по 1959 год отличился 160 раз.

Лучшие бомбардиры «Спартака»: