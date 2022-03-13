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Сегодня, 15:18

Промес сегодня может войти в десятку лучших бомбардиров «Спартака»

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес может войти в историю клуба уже в сегодняшнем матче 21-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Краснодар».

Голландец в начале 2022 года забил три гола (два «Кубани» в Кубке и один «Динамо» в чемпионате) и вышел на 11-е место в историческом списке лучших бомбардиров красно-белых.

Промес, на счету которого 78 мячей, обогнал звезду красно-белых начала 1950-х Николая Дементьева и вплотную приблизился к замыкающему десятку Сергею Сальникову. Рекорд команды удерживает Никита Симонян, который с 1949 по 1959 год отличился 160 раз.

Лучшие бомбардиры «Спартака»:

Игрок

Годы

Матчи

Голы

Никита Симонян

1949-1959

245

160

Сергей Родионов

1979-1990, 1993-1995

384

153

Галимзян Хусаинов

1961-1973

408

129

Федор Черенков

1978-1991, 1993

494

121

Юрий Гаврилов

1977-1985

347

115

Егор Титов

1995-2008

442

106

Андрей Тихонов

1992-2000, 2011

265

90

Анатолий Ильин

1949-1962

251

88

Роман Павлюченко

2003-2008

188

87

Сергей Сальников

1946-1949, 1955-1960

225

79

Квинси Промес

2014-2018, 2021-н.в.

168

78

Николай Дементьев

1946-1954

219

75

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 21-й тур
13 мар, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Краснодар

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Краснодар

Обе забьют - да

22%

1.69

П1

20%

1.67

П1 и ТМ 5.5 - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
ЦСКА 2
Матч завершен

П2

25%

2.23

ИТБ2 (1.0)

18%

1.59

Обе забьют - да

16%

2.02
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 3
Тоттенхэм 2
Матч завершен

П1

21%

2.15

ТБ 2.5

19%

1.74

X2

12%

1.75
Квинси Промес
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
1
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
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