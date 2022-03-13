Промес сегодня может войти в десятку лучших бомбардиров «Спартака»
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес может войти в историю клуба уже в сегодняшнем матче 21-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Краснодар».
Голландец в начале 2022 года забил три гола (два «Кубани» в Кубке и один «Динамо» в чемпионате) и вышел на 11-е место в историческом списке лучших бомбардиров красно-белых.
Промес, на счету которого 78 мячей, обогнал звезду красно-белых начала 1950-х Николая Дементьева и вплотную приблизился к замыкающему десятку Сергею Сальникову. Рекорд команды удерживает Никита Симонян, который с 1949 по 1959 год отличился 160 раз.
Лучшие бомбардиры «Спартака»:
|
Игрок
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Никита Симонян
|
1949-1959
|
245
|
160
|
Сергей Родионов
|
1979-1990, 1993-1995
|
384
|
153
|
Галимзян Хусаинов
|
1961-1973
|
408
|
129
|
Федор Черенков
|
1978-1991, 1993
|
494
|
121
|
Юрий Гаврилов
|
1977-1985
|
347
|
115
|
Егор Титов
|
1995-2008
|
442
|
106
|
Андрей Тихонов
|
1992-2000, 2011
|
265
|
90
|
Анатолий Ильин
|
1949-1962
|
251
|
88
|
Роман Павлюченко
|
2003-2008
|
188
|
87
|
Сергей Сальников
|
1946-1949, 1955-1960
|
225
|
79
|
Квинси Промес
|
2014-2018, 2021-н.в.
|
168
|
78
|
Николай Дементьев
|
1946-1954
|
219
|
75
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|13
|5
|2
|49-22
|44
|
2
|Динамо
|21
|13
|3
|5
|40-23
|42
|
3
|ЦСКА
|21
|12
|3
|6
|26-17
|39
|
4
|Сочи
|20
|12
|1
|7
|33-21
|37
|
5
|Краснодар
|19
|9
|5
|5
|31-19
|32
|
6
|Ахмат
|21
|10
|1
|10
|27-27
|31
|
7
|Локомотив
|20
|8
|7
|5
|28-23
|31
|
8
|Кр. Советов
|19
|8
|4
|7
|24-20
|28
|
9
|Спартак
|20
|7
|5
|8
|22-28
|26
|
10
|Рубин
|20
|7
|4
|9
|27-31
|25
|
11
|Н. Новгород
|21
|6
|5
|10
|19-31
|23
|
12
|Арсенал
|21
|5
|5
|11
|24-43
|20
|
13
|Урал
|21
|4
|8
|9
|13-21
|20
|
14
|Ростов
|19
|4
|6
|9
|30-36
|18
|
15
|Уфа
|21
|3
|8
|10
|18-30
|17
|
16
|Химки
|20
|2
|8
|10
|18-37
|14
|12.03
|14:00
|
Уфа – Н. Новгород
|0 : 0
|12.03
|16:30
|
Арсенал – Динамо
|1 : 4
|12.03
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|1 : 2
|13.03
|12:00
|
Урал – Ахмат
|0 : 0
|13.03
|14:00
|
Химки – Сочи
|- : -
|13.03
|16:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|13.03
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|14.03
|19:00
|
Рубин – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|9
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7