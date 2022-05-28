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«Химки» — «СКА-Хабаровск»: Глушаков открыл счет с пенальти

Глушаков реализовал пенальти в матче со «СКА-Хабаровском»
Карен Саркисян
Корреспондент
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«Химки» встречается со «СКА-Хабаровском» в ответном стыковом матче за право выступать в Тинькофф Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2022/23.

Встреча проходит на стадионе «Арена Химки».

На 8-й минуте игры забитым мячом с пенальти отметился полузащитник хозяев Денис Глушаков.

Таким образом, счет стал 1:0 в пользу «Химок».

Напомним, что первый матч между командами завершился со счетом 1:0 в пользу «СКА-Хабаровска».

Россия. Стыковые матчи. Переходные матчи
28 мая, 14:00. Арена Химки (Химки)
Химки
СКА-Хабаровск
Денис Глушаков
Футбол
РПЛ
ФНЛ
ФК СКА-Хабаровск
ФК Химки
0
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3
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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21.05 17:00
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 1 : 1
21.05 17:00
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 0 : 1
21.05 17:00
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 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
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 2 : 1
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