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Дюков рассказал, будет ли перенесен старт следующего сезона из-за Fan ID

Сергей Федоров
Корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков заявил, что проект Fan ID реализует правительство, а не РФС. Он также ответил на вопрос о возможном переносе старта сезона-2022/23 РПЛ.

— Будет ли перенос начала следующего сезона из-за Fan ID?

— У меня нет никакой дополнительной информации. Этим занимаемся не мы. Проект реализует правительство, Минспорта и Минцифры. Мы являемся соучастниками проекта. Подготовили предложения, которые, на наш взгляд, должны упростить процедуру получения Fan ID. Какие-то из них уже были приняты. На какие-то мы ответы не получили.

Закон о Fan ID был принят 30 декабря 2021 года. Согласно ему, чтобы попасть на спортивные мероприятия, болельщикам нужно будет получить паспорт болельщика на «Госуслугах».

Александр Дюков
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5
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