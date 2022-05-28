Дюков рассказал, будет ли перенесен старт следующего сезона из-за Fan ID

Президент РФС Александр Дюков заявил, что проект Fan ID реализует правительство, а не РФС. Он также ответил на вопрос о возможном переносе старта сезона-2022/23 РПЛ.

— Будет ли перенос начала следующего сезона из-за Fan ID?

— У меня нет никакой дополнительной информации. Этим занимаемся не мы. Проект реализует правительство, Минспорта и Минцифры. Мы являемся соучастниками проекта. Подготовили предложения, которые, на наш взгляд, должны упростить процедуру получения Fan ID. Какие-то из них уже были приняты. На какие-то мы ответы не получили.