«Химки» с минимальным счетом победили «локомотив» в товарищеском матче

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«Химки» и «Локомотив» 27 марта провели товарищеский матч. Встреча закончилась победой «Химок» с минимальным счетом — 1:0.

Автором единственного гола стал полузащитник подмосковной команды Денис Глушаков. В первом тайме он реализовал пенальти.

Напомним, что в рамках 23-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» сыграет со «Спартаком». Встреча состоится 2 апреля.

Днем ранее, 1 апреля, «Химки» в гостях проведут матч против «Рубина».