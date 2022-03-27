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Бывший футболист «Спартака» Ловчев предложил свой вариант расширения РПЛ и моратория на вылет

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался по поводу моратория на вылет из РПЛ и возможного расширения лиги до 18 команд.

«Нынешняя ситуация в спорте называется форс-мажор. В форс-мажорных обстоятельствах надо больше играть. Но это пока. Неизвестно, вдруг через месяц ФИФА и УЕФА сжалятся, и все станет как прежде. Никто не сказал, что мораторий на расширение и вылет отменяется. Дюков сказал на пресс-конференции, что надо создать рабочую группу, которая это все бы рассмотрела. Пока это ведь как было: собрались президенты клубов и проголосовали. Это не значит, что это правильно, это так им хочется. Неизвестно, что завтра будет», — сказал Ловчев «СЭ».

Ловчев допустил, что в нынешней ситуации надо добавить команды для большего числа матчей. 73-летний экс-футболист также считает, что надо отменить стыковые матчи по итогам текущего сезона.

«Вот сейчас идет пауза на сборные, а могли бы играть еще два тура, предположим, было бы 18 команд. Я прекрасно понимаю, что эти команды слабее других. Это закон, что когда команда входит в высшую лигу, она практически всегда стоит на вылете и только потом начинает понимать, какой здесь футбол, какие нужны игроки и деньги на команду. Вот многие говорят, что в этом случае нарушается спортивный принцип, а что делать? Добавлять 4 команды — это спортивно? Это то же самое. В сложившейся ситуации надо идти на что-то неправильное с точки зрения регламента. Правильней оставить все команды РПЛ, добавить первые 2 команды из ФНЛ и не проводить стыковые матчи», — добавил Ловчев.

Ранее стало известно, что вопрос расширения РПЛ до 18 команд был отложен как минимум до конца текущего сезона.

Евгений Ловчев
Футбол
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