Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Червиченко — об удалении Telegram-канала Салиховой: «Вываливать внутренние дела — позор и глупость»

16:15
Теги:

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» удаление Telegram-канала Заремы Салиховой, которая ранее входила в совет директоров клуба.

«Что кричали вчера болельщики было предсказуемо, тем более ее маленькая война с Поповым добавила им злости. Telegram-канал она удаляет, но злость осталась. Вообще не надо было создавать эти каналы, выставлять на общее обозрение все внутренние вещи в клубе. Вываливать это все на вид зрителя — это позор и глупость!» —сказал Червиченко корреспонденту «СЭ» Данилу Фролкину.

Зарема Салихова закрывает Telegram-канал и сделала заявление для болельщиков «Спартака»

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Динамо
ЦСКА

П1

26%

2.60

Обе забьют - да

23%

1.82

X2

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Зенит 3
Краснодар 2
Матч завершен

Обе забьют - да

33%

1.68

П1

29%

1.49

Ф1 (-1)

18%

1.75
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Спартак 1
Нижний Новгород 2
Матч завершен

П1

38%

1.41

ТМ 3.0

24%

1.65

Ф1 (-1.5)

15%

2.23

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Федоров все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

В МОК отказались комментировать судейство художественной гимнастики на Олимпиаде
Какими фобиями страдают разные знаки зодиака
На Украине образовались снежные заносы
Мать убила трехлетнюю дочь, которая мешала ей заниматься сексом
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
2
Офсайд