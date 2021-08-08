Червиченко — об удалении Telegram-канала Салиховой: «Вываливать внутренние дела — позор и глупость»
Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» удаление Telegram-канала Заремы Салиховой, которая ранее входила в совет директоров клуба.
«Что кричали вчера болельщики было предсказуемо, тем более ее маленькая война с Поповым добавила им злости. Telegram-канал она удаляет, но злость осталась. Вообще не надо было создавать эти каналы, выставлять на общее обозрение все внутренние вещи в клубе. Вываливать это все на вид зрителя — это позор и глупость!» —сказал Червиченко корреспонденту «СЭ» Данилу Фролкину.
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Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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