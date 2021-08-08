Шиманьски признан лучшим игроком «Динамо» в июле
Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски признан лучшим игроком июля в составе своей команды.
22-летний поляк забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу в двух матчах прошлого месяца.
? Себа Шиманьски — ВТБ игрок месяца в июле!— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) August 8, 2021
?? Голевая в Ростове
? Победный гол в Уфе
? Крутое празднование гола
Браво, Себа! Заслужил ?#ДинамоМосква #футбол #Шиманьски pic.twitter.com/2wT6hI5Dmt
Сегодня, 8 августа «Динамо» проведет матч 3-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА. Начало — в 20.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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