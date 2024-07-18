«Химки»: расписание матчей в РПЛ и Кубке России на 2024 год
«Химки» начнут сезон-2024/2025 с РПЛ против «Динамо» из Махачкалы
«Химки» начнут сезон-2024/2025 с матча 1-го тура чемпионата России на своем поле против «Динамо» из Махачкалы. Встреча пройдет 21 июля.
«Химки» в прошлом сезоне набрали 66 очков и заняли первое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги. Подмосковный клуб вышел в РПЛ напрямую.
«Химки»: расписание матчей на сезон 2024/2025
- 21 июля. 20.00. РПЛ, 1-й тур. «Химки» — «Динамо» Мх
- 28 июля. 15.00. РПЛ, 2-й тур. «Химки» — «Спартак»
- 31 июля. 16.00. Кубок России. «Химки» — «Оренбург»
- 3 августа. 20.00. РПЛ, 3-й тур. «Рубин» — «Химки»
- 9 августа. 18.30. РПЛ, 4-й тур. «Пари НН» — «Химки»
- 13 августа. 20.00. Кубок России. «Ростов» — «Химки»
- 18 августа. 15.00. РПЛ, 4-й тур. «Химки» — «Зенит»
- 24 августа. 20.00. РПЛ, 5-й тур. «Ахмат» — «Химки»
- 28 августа. 19.30. Кубок России. «Локомотив» — «Химки»
- 31 августа. 15.00. РПЛ, 6-й тур. «Химки» — ЦСКА
Полностью календарь «Химок» в чемпионате и Кубке России до конца 2024 года и на весь сезон РПЛ-2024/25 доступен на странице команды на сайте «СЭ».
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Положение команд
Футбол
Хоккей
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2
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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|0-0
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6
|ЦСКА
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|0-0
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7
|Ростов
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|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
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|0-0
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9
|Кр. Советов
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|0-0
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10
|Ахмат
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|0-0
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11
|Факел
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|0-0
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12
|Оренбург
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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Результаты / календарь
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -
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