«Химки»: расписание матчей в РПЛ и Кубке России на 2024 год

«Химки» начнут сезон-2024/2025 с РПЛ против «Динамо» из Махачкалы

«Химки» начнут сезон-2024/2025 с матча 1-го тура чемпионата России на своем поле против «Динамо» из Махачкалы. Встреча пройдет 21 июля.

«Химки» в прошлом сезоне набрали 66 очков и заняли первое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги. Подмосковный клуб вышел в РПЛ напрямую.

«Химки»: расписание матчей на сезон 2024/2025

21 июля. 20.00. РПЛ, 1-й тур. «Химки» — «Динамо» Мх

28 июля. 15.00. РПЛ, 2-й тур. «Химки» — «Спартак»

31 июля. 16.00. Кубок России. «Химки» — «Оренбург»

3 августа. 20.00. РПЛ, 3-й тур. «Рубин» — «Химки»

9 августа. 18.30. РПЛ, 4-й тур. «Пари НН» — «Химки»

13 августа. 20.00. Кубок России. «Ростов» — «Химки»

18 августа. 15.00. РПЛ, 4-й тур. «Химки» — «Зенит»

24 августа. 20.00. РПЛ, 5-й тур. «Ахмат» — «Химки»

28 августа. 19.30. Кубок России. «Локомотив» — «Химки»

31 августа. 15.00. РПЛ, 6-й тур. «Химки» — ЦСКА

Полностью календарь «Химок» в чемпионате и Кубке России до конца 2024 года и на весь сезон РПЛ-2024/25 доступен на странице команды на сайте «СЭ».

Футбол в России: РПЛ и FONBET Кубок России, новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».