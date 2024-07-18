Сергей Иванов назначен главным арбитром матча 1-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Зенит»

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Российский футбольный союз (РФС) объявил имена судей, назначенных на матчи 1-го тура чемпионата России-2024/25.

Главным арбитром встречи «Крылья Советов» — «Зенит» станет Сергей Иванов. Его ассистентами будут Алексей Лунев и Андрей Образко, резервный судья — Евгений Кукуляк. ВАР — Артем Чистяков, АВАР — Евгений Буланов.

Матчи 1-го тура РПЛ-2024/25 пройдут с 20 по 22 июля.

Все назначения судей на матчи 1-го тура РПЛ:

20 июля (суббота)

«Локомотив» — «Акрон»: судья — Владимир Москалёв, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Михаил Иванов; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Артём Любимов; инспектор — Юрий Баскаков.

«Крылья Советов» — «Зенит»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Андрей Образко; резервный судья — Евгений Кукуляк; ВАР — Артём Чистяков; АВАР- Евгений Буланов; инспектор — Эдуард Малый.

«Ростов» — ЦСКА: судья — Сергей Карасёв, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Павел Кукуян; АВАР- Вера Опейкина; инспектор — Сергей Французов.

«Динамо» (Москва) — «Факел»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Сергей Куликов; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР- Василий Казарцев; инспектор — Александр Гончар.

21 июля (воскресенье)

«Оренбург» — «Спартак»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья — Ян Бобровский; ВАР — Артём Любимов; АВАР- Алексей Амелин; инспектор — Алексей Тюмин.

«Ахмат» — «Краснодар»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Евгений Турбин; АВАР- Артур Фёдоров; инспектор — Сергей Мартынов.

«Химки» — «Динамо» (Махачкала): судья — Егор Егоров, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Денис Березнов; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Владислав Безбородов; АВАР- Сергей Цыганок; инспектор — Александр Колобаев.

22 июля (понедельник)

«Пари НН» — «Рубин»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Рустам Мухтаров; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Василий Казарцев; АВАР- Роман Галимов; инспектор — Олег Соколов.