«Химки» объявили о подписании контракта с экс-игроком «Спартака» Давыдовым

«Химки» объявили о подписании контракта с бывшим нападающим «Спартака» Денисом Давыдовым.

Как сообщает пресс-служба подмосковного клуба, соглашение с 27-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2022/23.

«Русский Месси» — в «Химках»! — говорится в Telegram-канале подмосковного клуба.

Прошедший сезон Давыдов провел в футбольном клубе «Знамя» из Ногинска. Нападающий забил девять мячей и отдал пять результативных передач в 21 матче во Второй лиге.