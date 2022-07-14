«Химки» объявили о подписании «Русского Месси» — экс-спартаковца Давыдова
«Химки» объявили о подписании контракта с экс-игроком «Спартака» Давыдовым
«Химки» объявили о подписании контракта с бывшим нападающим «Спартака» Денисом Давыдовым.
Как сообщает пресс-служба подмосковного клуба, соглашение с 27-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2022/23.
«Русский Месси» — в «Химках»! — говорится в Telegram-канале подмосковного клуба.
Прошедший сезон Давыдов провел в футбольном клубе «Знамя» из Ногинска. Нападающий забил девять мячей и отдал пять результативных передач в 21 матче во Второй лиге.
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Химки – Зенит
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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|16.07
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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