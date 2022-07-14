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«Химки» объявили о подписании «Русского Месси» — экс-спартаковца Давыдова

«Химки» объявили о подписании контракта с экс-игроком «Спартака» Давыдовым
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Денис Давыдов.
Фото ФК «Химки»

«Химки» объявили о подписании контракта с бывшим нападающим «Спартака» Денисом Давыдовым.

Как сообщает пресс-служба подмосковного клуба, соглашение с 27-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2022/23.

«Русский Месси» — в «Химках»! — говорится в Telegram-канале подмосковного клуба.

Прошедший сезон Давыдов провел в футбольном клубе «Знамя» из Ногинска. Нападающий забил девять мячей и отдал пять результативных передач в 21 матче во Второй лиге.

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