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Сегодня, 09:05

Юран — о возвращении в «Химки»: «Признаюсь, что решение далось мне очень тяжело»

Юран рассказал, как у него возник вариант с «Химками»
Виталий Айрапетов
Корреспондент

Новый главный тренер «Химок» Сергей Юран объяснил, почему решил возглавить команду РПЛ, которая идет на последнем месте.

— Как прошло ваше знакомство с командой? В каком состоянии вы ее нашли?

— Уже провел одну тренировку. С некоторыми ребятами я ранее работал в «Химках» — так что с ними знакомится не пришлось. В целом, считаю, с парнями устанавливается хороший контакт. Есть понимание, в каком состоянии команда находится. Считаю, игроки проделали на сборе большую работу в физическом плане. Осталось несколько тренировок, и через три дня уже матч с «Динамо». Да, времени, конечно, мало. Но ничего страшного. Уверен, все получится. Идет нормальный рабочий процесс.

— Как быстро вы приняли решение покинуть «СКА-Хабаровск» и возглавить «Химки»?

— Такой вариант возник довольно неожиданно. Признаюсь, что решение далось мне очень тяжело. Я уже прикипел к команде в Хабаровске, которую создавал. Она уже была мне как ребенок. Так что, правда, было непросто решиться на такой шаг. Да, «Химки» — это РПЛ, Подмосковье, семья рядом. И тем не менее я колебался. Наверное, впервые в своей карьере вот так переживал.

— Что все-таки перевесило?

— Спортивная составляющая. РПЛ. И сложная задача, которая стоит пред «Химками», — остаться в элитном дивизионе. В 2007 году мне это удалось. Теперь нужно повторить. Тогда, правда, у нас было чуть больше игр. Но ничего — справимся.

В общем, с болью в сердце покидал Хабаровск, однако четко понимал, на что я иду. Хочу поблагодарить всех причастных к «СКА-Хабаровску». Мы все были одной командой! Спасибо болельщикам, которые здорово нас всегда поддерживали, руководству клуба. Особая благодарность губернатору Хабаровского края Михаилу Владимировичу Дегтяреву, от которого я чувствовал поддержку во всех вопросах. Было непросто написать ему и сообщить, что я все-таки ухожу. Он создал нам все условия! Когда вчера прощался с игроками, было сложно подобрать слова.

Сергей Юран до этого дважды возглавлял «Химки». В 2008 году под его руководством клуб решил задачу по сохранению прописки в Тинькофф РПЛ, а в 2020-м завоевал путевку в РПЛ и стал финалистом БЕТСИТИ Кубка России.

22 февраля «Химки» объявили о расторжении контракта с главным тренером Игорем Черевченко и его помощниками по обоюдному решению сторон.

Полностью интервью Сергея Юрана «СЭ» читайте здесь

Сергей Юран
ФК Химки
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

 15 1 0
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