Юран — о возвращении в «Химки»: «Признаюсь, что решение далось мне очень тяжело»
Новый главный тренер «Химок» Сергей Юран объяснил, почему решил возглавить команду РПЛ, которая идет на последнем месте.
— Как прошло ваше знакомство с командой? В каком состоянии вы ее нашли?
— Уже провел одну тренировку. С некоторыми ребятами я ранее работал в «Химках» — так что с ними знакомится не пришлось. В целом, считаю, с парнями устанавливается хороший контакт. Есть понимание, в каком состоянии команда находится. Считаю, игроки проделали на сборе большую работу в физическом плане. Осталось несколько тренировок, и через три дня уже матч с «Динамо». Да, времени, конечно, мало. Но ничего страшного. Уверен, все получится. Идет нормальный рабочий процесс.
— Как быстро вы приняли решение покинуть «СКА-Хабаровск» и возглавить «Химки»?
— Такой вариант возник довольно неожиданно. Признаюсь, что решение далось мне очень тяжело. Я уже прикипел к команде в Хабаровске, которую создавал. Она уже была мне как ребенок. Так что, правда, было непросто решиться на такой шаг. Да, «Химки» — это РПЛ, Подмосковье, семья рядом. И тем не менее я колебался. Наверное, впервые в своей карьере вот так переживал.
— Что все-таки перевесило?
— Спортивная составляющая. РПЛ. И сложная задача, которая стоит пред «Химками», — остаться в элитном дивизионе. В 2007 году мне это удалось. Теперь нужно повторить. Тогда, правда, у нас было чуть больше игр. Но ничего — справимся.
В общем, с болью в сердце покидал Хабаровск, однако четко понимал, на что я иду. Хочу поблагодарить всех причастных к «СКА-Хабаровску». Мы все были одной командой! Спасибо болельщикам, которые здорово нас всегда поддерживали, руководству клуба. Особая благодарность губернатору Хабаровского края Михаилу Владимировичу Дегтяреву, от которого я чувствовал поддержку во всех вопросах. Было непросто написать ему и сообщить, что я все-таки ухожу. Он создал нам все условия! Когда вчера прощался с игроками, было сложно подобрать слова.
Сергей Юран до этого дважды возглавлял «Химки». В 2008 году под его руководством клуб решил задачу по сохранению прописки в Тинькофф РПЛ, а в 2020-м завоевал путевку в РПЛ и стал финалистом БЕТСИТИ Кубка России.
22 февраля «Химки» объявили о расторжении контракта с главным тренером Игорем Черевченко и его помощниками по обоюдному решению сторон.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7