«Спартак» — «Рубин»: Даку оформил дубль

Нападающий «Спартака» Мирлинд Даку оформил дубль в матче 11-го тура чемпионата России против «Рубина» — 4:0.

Футболист забил свой второй гол в ворота бывшей команды на 90-й минуте.