Губерниев о возможном уходе Ларссона в АИК: «Он мог найти команду приличнее»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» высказался о возможном уходе нападающего «Спартака» Джордана Ларссона в шведский АИК. Шведы рассчитывают взять форварда в аренду до лета в соответствии с новыми правилами ФИФА для иностранных игроков в России, сообщает Expressen.

«Мне кажется, что он мог найти команду приличнее. Он футболист хороший. Сейчас такая ситуация, что международная карьера у нас под вопросом. Людям надо в Европе играть, а мы играть там не можем. Хотя команды у нас хорошие. Я его понимаю», — сказал Губерниев «СЭ».

В этом сезоне 24-летний швед провел за красно-белых 23 матча во всех турнирах, в которых забил 2 гола. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2023 года.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешили игрокам и тренерам покинуть чемпионаты России и Украины и продолжить выступать в других странах вплоть до 30 июня.