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Губерниев о возможном уходе Ларссона в АИК: «Он мог найти команду приличнее»

Губерниев отреагировал на возможный уход нападающего «Спартака» Ларссона в АИК
Владимир Пушкарев
,  
Владислав Флегонтов
Читать «СЭ» в

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» высказался о возможном уходе нападающего «Спартака» Джордана Ларссона в шведский АИК. Шведы рассчитывают взять форварда в аренду до лета в соответствии с новыми правилами ФИФА для иностранных игроков в России, сообщает Expressen.

«Мне кажется, что он мог найти команду приличнее. Он футболист хороший. Сейчас такая ситуация, что международная карьера у нас под вопросом. Людям надо в Европе играть, а мы играть там не можем. Хотя команды у нас хорошие. Я его понимаю», — сказал Губерниев «СЭ».

В этом сезоне 24-летний швед провел за красно-белых 23 матча во всех турнирах, в которых забил 2 гола. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2023 года.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешили игрокам и тренерам покинуть чемпионаты России и Украины и продолжить выступать в других странах вплоть до 30 июня.

Джордан Ларссон
ФК Спартак (Москва)
0
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2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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26.02 14:00
Химки – Динамо
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Спартак – ЦСКА
 0 : 2
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Краснодар – Локомотив
 - : -
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Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

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П
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Краснодар

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