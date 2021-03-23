Хенрик Ларссон: «Джордан должен находиться в кандидатах на попадание в сборную Швеции»

Бывший форвард сборной Швеции Хенрик Ларссон, отец нападающего «Спартака» Джордана Ларссона, поделился мнением о выступлениях сына в текущем сезоне, а также удивился, что игрок не вызывается в национальную команду.

«Он действительно хорошо проявляет себя в этом сезоне. Уже забил много мячей, принес своей команде много очков, играет хорошо, — приводит слова Ларссона-старшего Fotboll Direkt. — Я смотрел почти все его матчи, невероятно горжусь и невероятно счастлив тем, чего он добился.

Думаю, он должен находиться в кандидатах на попадание в сборную. Джордан находится в своей лучшей форме. На него трудно не обратить внимание».

В сезоне-2020/21 Ларссон провел 22 матча за «Спартак», на его счету 10 голов и 5 результативных передач. 23-летний швед провел 5 матчей в составе сборной и забил 1 гол.