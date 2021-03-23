Ахметов поблагодарил Гончаренко за совместную работу

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов высказал слова благодарности в адрес бывшего главного тренера команды Виктора Гончаренко. Белорусский специалист покинул стан красно-синих 22 марта.

— Виктор Михайлович, спасибо за все проведенные годы, доверие и за работу! Безумно благодарен Вам за все! Крепкого здоровья и больших успехов, — написал Ахметов в Instagram.

Гончаренко возглавил клуб в 2016 году. Под его руководством ЦСКА одержал 82 победы в 167 матчах, завоевал Суперкубок России и дважды стал серебряным призером РПЛ.

После 23-х туров чемпионата страны ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. Клуб потерпел поражение от тульского «Арсенала» (1:2) и петербургского «Зенита» (2:3) в двух последних матчах первенства.