Спортивный директор «Беневенто» заявил о намерении выкупить Гайча у ЦСКА

Спортивный директор «Беневенто» Паскуале Фоджа заявил о намерении выкупить у ЦСКА нападающего Адольфо Гайча, выступающего за итальянскую команду на правах аренды.

«Мы хотим использовать опцию выкупа Адольфо», — приводит журналист Николо Шира слова Фоджи.

#Benevento Sports Director (Pasquale #Foggia) to SI: «We want to use the option to buy for Adolfo #Gaich». Benevento have the option to extend the loan for another year and have also the option to buy from #CSKAMoscow for € 11M. #transfers — Nicol? Schira (@NicoSchira) March 24, 2021

Гайч перешел в «Беневенто» на правах аренды в январе 2021 года. 22-летний аргентинец провел 5 матчей в составе итальянской команды, на его счету 2 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро. У «Беневенто» есть опция выкупа игрока за 11 миллионов евро.