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Спортивный директор «Беневенто» заявил о намерении выкупить Гайча у ЦСКА

08:37
Адольфо Гайч. Фото Instagram
Адольфо Гайч. Фото Instagram
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Спортивный директор «Беневенто» Паскуале Фоджа заявил о намерении выкупить у ЦСКА нападающего Адольфо Гайча, выступающего за итальянскую команду на правах аренды.

«Мы хотим использовать опцию выкупа Адольфо», — приводит журналист Николо Шира слова Фоджи.

Гайч перешел в «Беневенто» на правах аренды в январе 2021 года. 22-летний аргентинец провел 5 матчей в составе итальянской команды, на его счету 2 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро. У «Беневенто» есть опция выкупа игрока за 11 миллионов евро.

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