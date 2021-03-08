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Хендрикс: «Спартак» убил «Краснодар»

10:15
7 марта. Москва. «Спартак» — «Краснодра» — 6:1. Йоррит Хендрикс празднует гол Эсекиэля Понсе. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
7 марта. Москва. «Спартак» — «Краснодра» — 6:1. Йоррит Хендрикс празднует гол Эсекиэля Понсе. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс прокомментировал разгром «Краснодара» (6:1) в матче 21-го тура Тинькофф-Чемпионата России.

— Очень хорошая игра. Что случилось с Краснодаром? Мы их убили. Следующий матч с Динамо? Теперь мы должны побеждать, — заявил он «СЭ».

Голландский полузащитник вышел на поле на 70-й минуте матча при счете 4:1. Красно-белые поднялись на третью строчку в турнирной таблице РПЛ.

(Севастиан Терлецкий)

6:1 — разовое безумие или начало большого пути «Спартака»?

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 21-й тур. «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи




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