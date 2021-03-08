Хендрикс: «Спартак» убил «Краснодар»

Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс прокомментировал разгром «Краснодара» (6:1) в матче 21-го тура Тинькофф-Чемпионата России.

— Очень хорошая игра. Что случилось с Краснодаром? Мы их убили. Следующий матч с Динамо? Теперь мы должны побеждать, — заявил он «СЭ».

Голландский полузащитник вышел на поле на 70-й минуте матча при счете 4:1. Красно-белые поднялись на третью строчку в турнирной таблице РПЛ.

(Севастиан Терлецкий)

6:1 — разовое безумие или начало большого пути «Спартака»?