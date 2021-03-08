Быстрее Бизозы удалялись лишь двое
Первый бурундиец в чемпионате России Пафре Бизоза в дебютном матче премьер-лиги получил красную карточку, проведя на поле всего 14 минут. Правда, хавбек «Уфы» не стал рекордсменом турнира. Быстрее Бизозы красные карточки в дебютных встречах получали француз Себастьян Пюигренье из «Зенита» и бразилец Жоау Карлос из «Анжи», которые в отличие от бурундийца выходили на замену и удалялись через 12 минут.
Самые быстрые удаления игроков в дебютных матчах чемпионата России
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Матч
|
Минуты на поле
|
10.08.2008
|
Себастьян Пюигренье
|
Зенит
|
Рубин (г) — 1:4
|
12
|
27.05.2011
|
Жоау Карлос
|
Анжи
|
Локомотив (д) — 2:1
|
12
|
08.03.2021
|
Парфе Бизоза
|
Уфа
|
Урал (г) — 0:0
|
14
|
31.07.2010
|
Шота Бибилов
|
Алания
|
Терек (г) — 0:2
|
18
|
09.03.2002
|
Алексей Мусатов
|
Торпедо-ЗИЛ
|
ЦСКА (г) — 0:4
|
41
|
24.09.2004
|
Лари Кингстон
|
Крылья Советов
|
Торпедо (г) — 0:1
|
49
(Кирилл Бурдаков)
Опрос
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю