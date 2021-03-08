Быстрее Бизозы удалялись лишь двое

Первый бурундиец в чемпионате России Пафре Бизоза в дебютном матче премьер-лиги получил красную карточку, проведя на поле всего 14 минут. Правда, хавбек «Уфы» не стал рекордсменом турнира. Быстрее Бизозы красные карточки в дебютных встречах получали француз Себастьян Пюигренье из «Зенита» и бразилец Жоау Карлос из «Анжи», которые в отличие от бурундийца выходили на замену и удалялись через 12 минут.

Самые быстрые удаления игроков в дебютных матчах чемпионата России

Дата Игрок Клуб Матч Минуты на поле 10.08.2008 Себастьян Пюигренье Зенит Рубин (г) — 1:4 12 27.05.2011 Жоау Карлос Анжи Локомотив (д) — 2:1 12 08.03.2021 Парфе Бизоза Уфа Урал (г) — 0:0 14 31.07.2010 Шота Бибилов Алания Терек (г) — 0:2 18 09.03.2002 Алексей Мусатов Торпедо-ЗИЛ ЦСКА (г) — 0:4 41 24.09.2004 Лари Кингстон Крылья Советов Торпедо (г) — 0:1 49

(Кирилл Бурдаков)