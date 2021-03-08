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Быстрее Бизозы удалялись лишь двое

01:52
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Первый бурундиец в чемпионате России Пафре Бизоза в дебютном матче премьер-лиги получил красную карточку, проведя на поле всего 14 минут. Правда, хавбек «Уфы» не стал рекордсменом турнира. Быстрее Бизозы красные карточки в дебютных встречах получали француз Себастьян Пюигренье из «Зенита» и бразилец Жоау Карлос из «Анжи», которые в отличие от бурундийца выходили на замену и удалялись через 12 минут.

Самые быстрые удаления игроков в дебютных матчах чемпионата России

Дата

Игрок

Клуб

Матч

Минуты на поле

10.08.2008

Себастьян Пюигренье

Зенит

Рубин (г) — 1:4

12

27.05.2011

Жоау Карлос

Анжи

Локомотив (д) — 2:1

12

08.03.2021

Парфе Бизоза

Уфа

Урал (г) — 0:0

14

31.07.2010

Шота Бибилов

Алания

Терек (г) — 0:2

18

09.03.2002

Алексей Мусатов

Торпедо-ЗИЛ

ЦСКА (г) — 0:4

41

24.09.2004

Лари Кингстон

Крылья Советов

Торпедо (г) — 0:1

49

(Кирилл Бурдаков)

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