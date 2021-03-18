Хендрикс ответил на вопрос о качестве полей и системе «осень-весна» в РПЛ

Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс после победы над «Уралом» (5:1) в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ прокомментировал для «СЭ» итог встречи.

— Продолжая тему полей. В России совсем недавно перешли на европейскую систему «осень-весна». Раньше мы играли летом, как, например, Джордан Ларссон играл в Швеции. Как считаешь, не стоит ли вернуться к этой системе, чтобы спокойно играть в июле и июле.

— Даже не знаю, что сказать. Такие вопросы не ко мне. Должны быть готовы играть в любую погоду на полях любого качества.

— С Промесом сдружился? Есть какой-то голландский кооператив с Ларссоном, который тоже немного говорит по-голландски?

— Да, отношения прекрасные — как на работе, так и вне поля. В том числе и из-за языка. Легче сыграться из-за того, что мы говорим на одном языке.

— Болельщики переживают, что Промес в конце игры, когда назначили пенальти, расстроился, что пробил Соболев. Ты с ним общался после игры? Действительно он был расстроен или ничего такого не было?

— Нет. Не знаю, спросите у Квинси или у Соболева.

— Смотрели вчера матч ЦСКА с «Зенитом»? Нервирует ситуация, что сейчас восемь команд имеют примерно равное количество очков и любая осечка означает, что ты выпадаешь из лигочемпионской гонки?

— Да, игру смотрел и знаю таблицу. Очень плотно, все играют со всеми. Любая ошибка может привести к очень серьезной потере очков, но нам надо смотреть только на себя и концентрироваться от игры к игре.

— Раздражает такая плотность в таблице?

— Нет, — ответил Хендрикс.

«Спартак» с 44 баллами занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» — 12-я строчка и 26 очков.

(Артем Калинин)