Шварц объяснил тактические изменения «Динамо» в матче с «Краснодаром»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал победу над «Краснодаром» (3:2) в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ.

— Захарян качественно провел последние минуты со «Спартаком» после перевода в центр поля. Почему в старте он появился справа?

— Я очень горд, что он выступает на таком уровне. Хотел бы отметить и действия всей молодой команды. Мы смогли переломить ход игры. По поводу его позиции — мы приняли решение поставить его снова правым вингером.

— Возможен ли вариант, при котором при том же сочетании игроков в старте Захарян выйдет в центре, а Шиманьски — справа?

— Как вы знаете, Захарян может играть на разных позициях. Сейчас перед нами небольшая пауза на матчи сборных, и мы посмотрим, на какой позиции ему предпочтительнее играть.

— Почему во втором тайме решили перейти на игру в три центральных защитника?

— В перерыве мы обсуждали наши дальнейшие действия. Приняли решение сыграть в 3 защитника, так как нужно было создавать опасные моменты у ворот соперника, стали играть в 2 нападающих, подключали много игроков атаки.

— Считаете ли это решение ключевым?

— Я бы отметил командные действия. То, что мы перешли играть в 3 защитника, не имеет ключевой роли. Мы оказывали сильное давление на соперника, владели мячом.

— Почему в конце матча снова изменили позицию Моро?

— Мы потом перешли на игру в 4 защитника. У нас просто не было возможностей провести какую-то замену еще.

— Почему вы не меняете фланговых защитников местами?

— Дело в том, что Лесовой играет левым вингером, хорошо перемещается в центр поля, а Варела вскрывал правую бровку. Мы играли в 3-5-2, потому не стали менять вингеров флангами.

После выездного успеха команда Сандро Шварца вышла на пятое место в турнирной таблице с 39 очками, «Краснодар» остался девятым — 34 очка.

(Екатерина Потапова)