Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич прокомментировал результат матча 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (0:0).

— Конечно, дома хочется брать максимум очков, — сказал в эфире «Матч Премьер» Хацкевич. — На ноль сыграли — уже хорошо. В первом тайме были моменты, во втором уже не хватило атакующего потенциала.

— «Ротор» сменил скамейку запасных, раньше она была с правой стороны, а сегодня — с левой. Это получилось случайно или специально?

— Надо что-то менять, решили поменять наше расположение. Это было наше решение. Сегодня мы набрали первое очко дома, значит, все пошло на пользу.