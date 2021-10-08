Хачатурянц хочет совмещать должности президента РПЛ и главы судейского комитета РФС
Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц, назначенный исполняющим обязанности президента РПЛ, рассказал, когда должен быть утвержден в новой должности.
«Собрание будет 22 ноября, я выдвигаюсь. Если не будет никаких проблем юридических, хотел бы совмещать это с моей работой в судейском комитете. Если юридически не выйдет, мы договорились с РФС, что кураторство в судейском комитете останется за мной.
Зачем я пошел на эту должность? Я люблю футбол. Но главное — я уверен, что могу сделать наш футбол привлекательнее. Хочу сделать это развлечением для людей и превратить в бизнес, чтобы сюда пришли большие деньги. Бизнес любит понятную среду, так что нужны реформы для этого.
Я люблю дополнительные вызовы, этот – один из главных в моей жизни», — сказал Хачатурянц в эфире «Матч ТВ».
Сергей Прядкин являлся президентом РПЛ с 14 ноября 2007 года. 16 января 2021 года он был переизбран на новый пятилетний срок. 5 октября он оставил свой пост.
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