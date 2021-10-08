Хачатурянц: «АПЛ — это то, к чему мы хотели бы прийти не только с точки зрения финансов, но и уровня футбола»
Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц, назначенный исполняющим обязанности президента РПЛ, рассказал, к чему должны стремиться российские клубы.
«Результат приходит довольно быстро, если ты знаешь, что и как нужно делать. Я считаю, АПЛ — это то, к чему мы хотели бы прийти не только с точки зрения финансов, но и уровня футбола. Изучив их опыт, я понял, что мы должны к этому стремиться. У нас достаточно клубов с большой историей. Важны традиции семейные, чтобы дети болели за любимую команду отцов и дедов. У молодых клубов формируются свои болельщики, это интересный процесс», — сказал Хачатурянц в эфире «Матч ТВ».
Сергей Прядкин являлся президентом РПЛ с 14 ноября 2007 года. 16 января 2021 года он был переизбран на новый пятилетний срок. 5 октября он оставил свой пост.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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