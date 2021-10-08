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Хачатурянц: «АПЛ — это то, к чему мы хотели бы прийти не только с точки зрения финансов, но и уровня футбола»

Хачатурянц рассказал, к чему должны стремиться клубы РПЛ
18:18
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Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц, назначенный исполняющим обязанности президента РПЛ, рассказал, к чему должны стремиться российские клубы.

«Результат приходит довольно быстро, если ты знаешь, что и как нужно делать. Я считаю, АПЛ — это то, к чему мы хотели бы прийти не только с точки зрения финансов, но и уровня футбола. Изучив их опыт, я понял, что мы должны к этому стремиться. У нас достаточно клубов с большой историей. Важны традиции семейные, чтобы дети болели за любимую команду отцов и дедов. У молодых клубов формируются свои болельщики, это интересный процесс»,  — сказал Хачатурянц в эфире «Матч ТВ».

Сергей Прядкин являлся президентом РПЛ с 14 ноября 2007 года. 16 января 2021 года он был переизбран на новый пятилетний срок. 5 октября он оставил свой пост.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор Евро-2023 (U21). Группа 3
Россия U21
Северная Ирландия U21

Ф1 (- 1.5)

29%

1.73

Обе забьют - да

24%

2.20

ТБ 2.5

18%

1.57
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа H
Россия
Словакия

П1

25%

2.00

ТМ 2.5

21%

1.60

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа D
Финляндия
Украина

1X

26%

1.64

П2

22%

2.34

Обе забьют - да

15%

2.15

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Виктория Кравченко все материалы автора

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