Семак рассказал о состоянии травмированных Караваева, Оздоева и Клаудиньо

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных футболистов команды, Вячеслава Караваева, Магомеда Оздоева и Клаудиньо.

«Караваев частично занимается с командой — выполняет разминку, упражнения с мячом. Надеюсь, что со следующей недели он будет работать в общей группе. Клаудиньо пока не работает вместе со всеми. Оздоев? Он начал тренироваться на газоне, этот факт нас радует, но думаю, что процесс восстановления займет еще несколько недель. Надеюсь, что мы сможем его увидеть в общей группе в следующем месяце», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Семака.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 23 очками в 10 матчах. В 11-м туре команда сыграет с тульским «Арсеналом» на выезде. Матч состоится 16 октября, начало — в 14.00 (мск).