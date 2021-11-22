Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Хачатурянц готов лично разъяснить фанатам необходимость введения Fan ID

17:42
Теги:

Новоизбранный президент Тинькофф РПЛ Ашот Хачатурянц отметил, что готов пообщаться с фанатами по поводу Fan ID — системы идентификации болельщиков на стадионе.

— Как вы будете поддерживать фанатов после введения Fan ID («паспорта болельщика»)? — вопрос Хачатурянцу на пресс-конференции.

— Я согласен, что основа и прелесть футбола — фанаты за воротами. Сохранить их это первоочередная задача. Будет оказана поддержка для разъяснения работы Fan ID. Но еще нет окончательного документа. Это волнует всех — да. Но работа с фанатами для нас в приоритете. Конечно, это потребует дополнительных усилий, чтобы сохранить именно эту группу фанатов, которая дает всю прелесть футболу.

— Есть ли желание лично встретиться с фанатами?

— Могу пообещать, что я это сделаю после того, как документ будет принят в окончательном виде. Все наши усилия будут для того, чтобы этот документ был выпущен максимально просто для клубов. После этого я однозначно готов встретиться с группами фанатов и все им объяснить.

Сегодня Ашот Хачатурянц был единогласно избран президентом РПЛ. Он стал седьмым руководителем лиги, его полномочия действуют пять лет.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владимир Пушкарев все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
КХЛ признала три русских клуба из провинции ненужными и выгнала из лиги. Уход из элиты — это конец?
Суд Берлина постановил выдать США российского диджея Казначеева
1
3
Материалы сюжета: Реформа РПЛ и других лиг российского футбола: проект, варианты Земля, Марс, Юпитер — подробности, реакция