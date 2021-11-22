Хачатурянц готов лично разъяснить фанатам необходимость введения Fan ID

Новоизбранный президент Тинькофф РПЛ Ашот Хачатурянц отметил, что готов пообщаться с фанатами по поводу Fan ID — системы идентификации болельщиков на стадионе.

— Как вы будете поддерживать фанатов после введения Fan ID («паспорта болельщика»)? — вопрос Хачатурянцу на пресс-конференции.

— Я согласен, что основа и прелесть футбола — фанаты за воротами. Сохранить их это первоочередная задача. Будет оказана поддержка для разъяснения работы Fan ID. Но еще нет окончательного документа. Это волнует всех — да. Но работа с фанатами для нас в приоритете. Конечно, это потребует дополнительных усилий, чтобы сохранить именно эту группу фанатов, которая дает всю прелесть футболу.

— Есть ли желание лично встретиться с фанатами?

— Могу пообещать, что я это сделаю после того, как документ будет принят в окончательном виде. Все наши усилия будут для того, чтобы этот документ был выпущен максимально просто для клубов. После этого я однозначно готов встретиться с группами фанатов и все им объяснить.

Сегодня Ашот Хачатурянц был единогласно избран президентом РПЛ. Он стал седьмым руководителем лиги, его полномочия действуют пять лет.