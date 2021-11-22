Президент РПЛ Хачатурянц остается в экспертно-судейской комиссии РФС
Президент Тинькофф РПЛ Ашот Хачатурянц заявил, что не уходит с поста председателя судейского комитета РФС.
— Что будет с судейством? Будете ли вы руководить судейским корпусом?
— Я пока никуда не ухожу. По договоренности с руководителем РФС я буду присматривать за судьями. На свое месте рекомендую Павла Команцева. Он в курсе всех начинаний. Уверен, что он совместно со мной доведет эту реформу до конца. Я остаюсь в ЭСК. К счастью, у нас есть такой инструмент, который выносит окончательное решение. Все эти решения точно обоснованы. По их результатам делаются выводы для окончательных оценок судей. Запреты УЕФА? Никаких запретов нет.
22 ноября на общем собрании Тинькофф РПЛ состоялись выборы президента лиги. Участники собрания единогласно проголосовали за избрание исполнявшего обязанности президента Ашота Хачатурянца, который был единственным зарегистрированным кандидатом.
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