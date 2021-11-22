Президент РПЛ Хачатурянц остается в экспертно-судейской комиссии РФС

Президент Тинькофф РПЛ Ашот Хачатурянц заявил, что не уходит с поста председателя судейского комитета РФС.

— Что будет с судейством? Будете ли вы руководить судейским корпусом?

— Я пока никуда не ухожу. По договоренности с руководителем РФС я буду присматривать за судьями. На свое месте рекомендую Павла Команцева. Он в курсе всех начинаний. Уверен, что он совместно со мной доведет эту реформу до конца. Я остаюсь в ЭСК. К счастью, у нас есть такой инструмент, который выносит окончательное решение. Все эти решения точно обоснованы. По их результатам делаются выводы для окончательных оценок судей. Запреты УЕФА? Никаких запретов нет.