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Сегодня, 19:13

Гуренко считает, что Галактионову нужно остаться в «Локомотиве» до конца сезона

Алина Савинова
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Бывший защитник «Локомотива» Сергей Гуренко прокомментировал возможный уход Михаила Галактионова с поста главного тренера железнодорожников.

39-летний специалист после вылета «Локомотива» из FONBET Кубка России намекнул на возможную отставку. 4 апреля состоялась встреча руководства московского клуба с Галактионовым, где тренеру выразили поддержку.

«Мне кажется, что надо доработать эту часть чемпионата до конца. На Кубке все не заканчивается. Тут осталось доработать 1,5 или 2 месяца. Какой смысл? Понятно, что вчера была не лучшая игра. Отрицательный результат. По моему мнению, нужно довести дело до конца, доработать, а потом уже решать. Не надо смотреть на одну игру. У «Локомотива» стоит цель, как минимум, быть в тройке. Шансы не потеряны, все можно наверстать. Две-три игры все могут перевернуть», — цитирует Гуренко «Спорт День за Днем».

3 апреля «Локомотив» уступил «Уралу» со счетом 0:1 в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России и вылетел из турнира.

В РПЛ железнодорожники на данный момент занимают пятое место с 33 очками.

Источник: Спорт День за Днем
Сергей Гуренко
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
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