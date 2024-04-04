Гуренко считает, что Галактионову нужно остаться в «Локомотиве» до конца сезона

Бывший защитник «Локомотива» Сергей Гуренко прокомментировал возможный уход Михаила Галактионова с поста главного тренера железнодорожников.

39-летний специалист после вылета «Локомотива» из FONBET Кубка России намекнул на возможную отставку. 4 апреля состоялась встреча руководства московского клуба с Галактионовым, где тренеру выразили поддержку.

«Мне кажется, что надо доработать эту часть чемпионата до конца. На Кубке все не заканчивается. Тут осталось доработать 1,5 или 2 месяца. Какой смысл? Понятно, что вчера была не лучшая игра. Отрицательный результат. По моему мнению, нужно довести дело до конца, доработать, а потом уже решать. Не надо смотреть на одну игру. У «Локомотива» стоит цель, как минимум, быть в тройке. Шансы не потеряны, все можно наверстать. Две-три игры все могут перевернуть», — цитирует Гуренко «Спорт День за Днем».

3 апреля «Локомотив» уступил «Уралу» со счетом 0:1 в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России и вылетел из турнира.

В РПЛ железнодорожники на данный момент занимают пятое место с 33 очками.