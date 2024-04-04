Эдуард Мор рассказал, как отказался за большие деньги переходить в «Зенит»

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор рассказал о том, как мог оказаться в «Зените».

«Я ездил с «Зенитом» на один турнир. Просто когда я приехал в Москву в «Спартак», мне не успели сделать визу, а команда летела на сборы. Чтобы не сидеть без дела, я полетел на сборы с «Зенитом». 1998-й год, Бышовец был, очень хорошая команда. Я сыграл две или три игры, отдавал, забивал. Они были довольны, звали меня в «Зенит», — цитирует Мора «РБ Спорт».

По словам экс-футболиста сине-бело-голубые предлагали ему выгодные условия.

«Мне предлагали очень хорошие деньги. Но я ответил, что бесплатно поеду в «Спартак». И в итоге бесплатно поехал в «Спартак», подписал контракт на пять лет, и не перешел в «Зенит» за большие деньги», — добавил он.

Мор выступал за «Спартак» с 1998 по 2000 год. Вместе с красно-белыми он стал двукратным чемпионом России. Также футболист в разные годы играл за такие команды, как «Сатурн», «Черноморец», «Химки», «Торпедо» и другие.