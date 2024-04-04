Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:24

Эдуард Мор рассказал, как отказался за большие деньги переходить в «Зенит»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор рассказал о том, как мог оказаться в «Зените».

«Я ездил с «Зенитом» на один турнир. Просто когда я приехал в Москву в «Спартак», мне не успели сделать визу, а команда летела на сборы. Чтобы не сидеть без дела, я полетел на сборы с «Зенитом». 1998-й год, Бышовец был, очень хорошая команда. Я сыграл две или три игры, отдавал, забивал. Они были довольны, звали меня в «Зенит», — цитирует Мора «РБ Спорт».

По словам экс-футболиста сине-бело-голубые предлагали ему выгодные условия.

«Мне предлагали очень хорошие деньги. Но я ответил, что бесплатно поеду в «Спартак». И в итоге бесплатно поехал в «Спартак», подписал контракт на пять лет, и не перешел в «Зенит» за большие деньги», — добавил он.

Мор выступал за «Спартак» с 1998 по 2000 год. Вместе с красно-белыми он стал двукратным чемпионом России. Также футболист в разные годы играл за такие команды, как «Сатурн», «Черноморец», «Химки», «Торпедо» и другие.

Источник: РБ Спорт
Эдуард Мор
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
0
Читайте также
Кучеров обновил российский рекорд по очкам в одном сезоне НХЛ
Садулаева не допустили до отбора на Олимпиаду из-за поддержки СВО
Глава МИД Чехии призвал НАТО и ЕС обсудить окончание конфликта на Украине
Что произошло после матча «Спартак» - «Зенит»
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Израиль предупредили о возможной атаке Ирана в ближайшие 48 часов
Популярное видео
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гуренко считает, что Галактионову нужно остаться в «Локомотиве» до конца сезона

Титов о Педро: «Парню 18 лет, а он такое вытворяет!»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости