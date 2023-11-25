Гуренко: «Локомотив» слишком рано уверовал в победу. За это и поплатился»

Ветеран «Локомотива» Сергей Гуренко оценил матч железнодорожников с «Крыльями Советов» в 16-м туре РПЛ (3:3).

— Как вам матч? Концовка получилась довольно неожиданной.

— «Локомотив» полностью контролировал игру, но слишком рано уверовал в победу. За это и поплатился, — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Гуренко.

— То есть железнодорожники вам больше понравились по этому матчу?

— Гости играли спокойно, уверенно, забивали. Галактионов угадал с заменой, выпустив Жемалетдинова. Но в конце команда проиграла центр поля. Надо было действовать более агрессивно, отодвигать игру от своих ворот.

«Крылья Советов» с 26 очками занимают четвертое место в РПЛ. «Локомотив», в активе которого 25 баллов, идет на шестой позиции в турнирной таблице. В следующем туре самарцы сыграют с «Сочи», а «Локомотив» встретится с «Зенитом».