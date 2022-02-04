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Сегодня, 09:00

Гурам Аджоев заявил, что «Арсенал» стал единственным клубом в РПЛ с полностью натуральным газоном на стадионе

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев, находящийся на сборе команды в Турции, рассказал о подготовке к весенней части сезона.

— Накануне у футболистов была хорошая, интенсивная тренировка. Тренировались все игроки, находящиеся на сборе. Да, есть травмированные, кто-то восстанавливается, кто-то бегал по кругу, кто-то занимался в зале, но подавляющее большинство работало в общей группе. На субботу у нас запланированы два спарринга с клубами из Дании и Боснии. После этого футболисты получат три выходных, за которыми последует третий сбор.

— Ведутся ли уже какие-то работы в Туле к старту весенней части чемпионата?

— Да. На главной арене, как и на базе, уже включен подогрев основного поля, которое, напомню, мы полностью перестелили минувшим летом. Оно новое. Кстати, мало кто знает, но наше поле на стадионе «Центральный» осталось единственным натуральным из всех стадионов, на которых играются матчи РПЛ в этом сезоне. Есть одно искусственное поле, у большинства клубов так называемые прошитые газоны, когда в натуральную траву вшиваются искусственные волокна, а у нас поле естественное на 100%. Совсем скоро мы начнем работы по возведению еще одной арены на территории «Центрального». Это будет небольшой полноценный стадион с освещением, парковочными местами, трибунами на полторы тысячи мест и полем с подогревом. Там будет проводить свои домашние матчи молодежная команда «Арсенала», а также команды нашей Академии. Данный проект уже прошел все согласования.

РПЛ
ФК Арсенал (Тула)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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