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Макаров: «Слуцкий называл меня и Деспотовича лидерами по штрафам в «Рубине»

Сергей Разин
корреспондент

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров рассказал о работе с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким.

«Слуцкий называл меня и Деспотовича лидерами по штрафам в «Рубине». У Деспотовича не было штрафов. Его нельзя было штрафовать. Не знаю, почему, но вот так. Меня — да, штрафовали. Раз 5-6. Суммы называть не буду, но для меня они были достаточно крупные. Викторович мог выгнать меня с тренировки за то, что был чем-то недоволен, психовал. Он считал, что я огрызаюсь, а я всего лишь хотел справедливости. Если я вижу, что что-то не так — почему должен молчать? Я же не ругался матом. Разговор на повышенных тонах в футболе — это нормально.

Я не против подколок. Но если мне пихают не по делу — отвечу. Почему за одно и то же мне высказывают, а другому — нет? Мне не нравится такое отношение. Но я не злопамятный. Сегодня Викторыч оштрафует, а завтра — все нормально, проехали, продолжаем работу. Может, у него какая-то обида сохранялась, не знаю. Я старался побыстрее выбросить это из головы», — приводит слова Макарова «Чемпионат».

23-летний россиянин перешел из «Рубина» в «Динамо» в августе 2021 года. В текущем сезоне хавбек провел 17 матчей за московский клуб, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4597419-makarov-sluckij-mog-vygnat-menya-s-trenirovki-a-despotovicha-nelzya-bylo-shtrafovat.html
Денис Макаров
Джордже Деспотович
ФК Динамо (Москва)
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
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