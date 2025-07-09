Губерниев — об ужесточении лимита: «Я знаю позицию Дегтярева, также есть мнение РФС. Компромисс будет найден»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

8 июля стало известно, что Министерство спорта РФ обсуждает с РФС ужесточение лимита на легионеров в премьер-лиге.

«Я знаю позицию Дегтярева. Есть мнение РФС. Компромисс будет найден. Может, на данный момент сокращение легионеров было бы целесообразным. Если нас допустят, то, может быть, и нет. Сложно сказать. В любом случае нужно создавать рабочую группу из профессионалов, которые изучат очень внимательно этот вопрос. Это история дискутабельная. Она была такой во все времена, а сейчас особенно. В споре рождается истина», — сказал Губерниев «СЭ».

На данный момент клубы РПЛ могут включать в заявку на сезон не более 13 легионеров, при этом одновременно на поле может находиться не более 8 таких футболистов.