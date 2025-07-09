Абена считает, что в мире недооценивают уровень РПЛ

Бывший защитник «Спартака» Миенти Абена в интервью «СЭ» ответил на вопрос об отстранении российских команд.

— В феврале этого года после прихода Трампа появились разговоры о возможном возвращении российских клубов. Мотивировало ли это вас?

— Я даже не знал об этом. Ты первый, кто говорит мне. Не знал об этой политической связи. Очень бы хотел, чтобы Россию вернули в международные соревнования. Вы заслуживаете этого. Особенно «Спартак» должен представлять российский чемпионат, показывать, какой сильный футбол в РПЛ. Думаю, что многие недооценивают уровень вашей премьер-лиги. Надеюсь, что ситуация нормализуется и российские клубы смогут выступать в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

С февраля 2022 года российские команды отстранены от официальных турниров ФИФА и УЕФА.