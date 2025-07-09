Абена заявил, что не вернется ни в один клуб РПЛ, кроме «Спартака»: «Я не такой, как...»

Бывший защитник «Спартака» Миенти Абена в интервью «СЭ» высказался о возможном возвращении в РПЛ.

— Рассматриваешь ли ты возвращение в какой-то другой российский клуб?

— Конечно, нет. Если ты уходишь из «Спартака», то не можешь оказаться в другом клубе. Я не такой, как... Не буду продолжать, ха-ха!

— У многих, особенно иностранцев, как раз нет такой установки. Да даже россияне переходят в принципиальные клубы, взять хотя бы Соболева.

— Я знаю, знаю. Такого в моей голове не было. Никогда. Я выступал за «Спартак». У тебя появляется эмоциональная связь с теми, кто работает с тобой бок о бок, поэтому я просто не могу это сделать. Я уважаю выбор каждого, но сам так не сделаю.

— Может, тогда увидимся на игре между Суринамом и Россией?

— На такое я согласен. Было бы здорово.

Ранее 30-летний футболист перешел в турецкий «Газиантеп». Абена стал игроком «Спартака» летом 2024 года. В минувшем сезоне он провел 7 матчей в РПЛ и 5 игр — в FONBET Кубке России, не отметившись результативными действиями.