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9 июля 2025, 11:20

Абена заявил, что не вернется ни в один клуб РПЛ, кроме «Спартака»: «Я не такой, как...»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший защитник «Спартака» Миенти Абена в интервью «СЭ» высказался о возможном возвращении в РПЛ.

— Рассматриваешь ли ты возвращение в какой-то другой российский клуб?

— Конечно, нет. Если ты уходишь из «Спартака», то не можешь оказаться в другом клубе. Я не такой, как... Не буду продолжать, ха-ха!

— У многих, особенно иностранцев, как раз нет такой установки. Да даже россияне переходят в принципиальные клубы, взять хотя бы Соболева.

— Я знаю, знаю. Такого в моей голове не было. Никогда. Я выступал за «Спартак». У тебя появляется эмоциональная связь с теми, кто работает с тобой бок о бок, поэтому я просто не могу это сделать. Я уважаю выбор каждого, но сам так не сделаю.

— Может, тогда увидимся на игре между Суринамом и Россией?

— На такое я согласен. Было бы здорово.

Миенти Абена.«Станкович сказал: «Миенти, все будет великолепно». В итоге поступки говорят громче». Прощальное интервью Абены

Ранее 30-летний футболист перешел в турецкий «Газиантеп». Абена стал игроком «Спартака» летом 2024 года. В минувшем сезоне он провел 7 матчей в РПЛ и 5 игр — в FONBET Кубке России, не отметившись результативными действиями.

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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Миенти Абена
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
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29 тур
30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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