Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:15

Губернатор Федорищев: «Если Осинькин захочет заплатить, чтобы уйти из «Крыльев» — его не отпустят»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Игорь Осинькин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в интервью «СЭ» отметил, что главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин доработает на своем посту до конца сезона.

— Пошла волна слухов, что Игорь Осинькин может уйти из «Крыльев Советов» в ближайшее время.

— Еще в сентябре мы встречались с уважаемым тренером. Он переживал — я ему сказал: «Не переживай, будешь работать до конца сезона, вести команду в восьмерку». Он пообещал.

Если у кого-то есть какие-то колебания, то Осинькин взял на себя обязательства. Сложно, больно, но нести будет. Обязательства, данные болельщикам, нарушать нельзя, они со мной согласятся. Болельщики его поддерживали в момент, когда были разговоры об увольнении. Наслаждайтесь теперь. И Осинькиным, и игрой, и его подходом, и раздевалкой.

Болельщики приняли решение, а не те, кто проплатил федеральную кампанию. Не какой-то агент, который сохранил своего человека для последующей продажи игроков подороже. Не так же было. Болельщики же поддержали. Значит, они хотят видеть такого тренера. Пусть видят. Он до конца будет в команде. Даже если Осинькин захочет заплатить, чтобы уйти — его не отпустят. Но он не предлагает.

— Человек, который вам сказал про 36 миллионов долга «Крыльев Советов» перед судьями, еще работает в клубе?

— Не могу сказать. Тайна следствия.

Вячеслав Федорищев. «Даже если Осинькин захочет заплатить, чтобы уйти — его не отпустят». Интервью с губернатором Самарской области

1 декабря самарцы обыграли на выезде «Зенит» (3:2) в 17-м туре РПЛ. «Крылья Советов» с 18 очками находятся на 10-й строчке.

РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Вячеслав Федорищев
Игорь Осинькин
Читайте также
Премьер Грузии предупредил Зурабишвили о необходимости сложить полномочия
Федорищев рассказал о будущем Осинькина в «Крыльях Советов»
Роспотребнадзор оценил ситуацию с микоплазменной пневмонией
Лавров предрек «заслуженную кару» виновникам эскалации на Украине
Гончаренко пригрозил судье: тебе недолго осталось! В РПЛ новый скандал
Дмитрий Тарасов подарил Анастасии Костенко дом
Популярное видео
«Черноморец» — «Уфа»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 17-го тура 30 ноября
«Балтика» — «Алания»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Боруссия»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Шинник» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Тюмень» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 17-й тур: «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
«Краснодар» — «Спартак»: видео голов матча 17-го тура РПЛ
Галдамес о заявлениях губернатора Федорищева: «Это деликатная тема, о которой я предпочитаю не говорить»
Главный тренер «Локомотива» Галактионов: «Качество игры должно соответствовать нашим амбициям»
Защитник «Крыльев» Галдамес о травме в матче с «Зенитом»: «Сейчас чувствую себя нормально»
Олейников: «Никак не реагируем на слухи об увольнении Осинькина»
«Краснодар» — «Спартак»: Угальде оформил дубль
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Осинькин — о дубле Сергеева: «Он только в сентябре попал к нам и так помогает»

Осинькин: «Готов к любому исходу, не держусь за свое место»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
12
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 1 : 0
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 2 : 2
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 4 : 0
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 1 : 3
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 2 : 3
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 - : -
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 - : -
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 12
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 7 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости