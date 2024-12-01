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Сегодня, 19:07

Осинькин — о дубле Сергеева: «Он только в сентябре попал к нам и так помогает»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал дубль нападающего Ивана Сергеева в ворота «Зенита» (3:2) в матче 17-го тура РПЛ.

— Иван Сергеев до этого забил всего один гол, а сегодня мог сделать хет-трик. Это просто фарт или что-то другое?

— Конечно, он и сам наверное переживал. Мы знаем, что взяли его для того, чтобы он забивал голы. У него всегда были великолепные объемы. Сегодня тоже дал их, помог нам. Но он забил больше, чем за предыдущие матчи. Если вспомним, был незабытый пенальти, нарисованная линия из-за которой гол отменили. Под сомнение ставить не буду. Но разговор был про миллиметры. Было бы у него условно три гола перед матчем, наверное, по-другому бы оценивали. Он только в сентябре попал к нам и так помогает. Сейчас он немного «отмазался». Скажу: «пусть еще отмазывается, мы еще хотим».

«Крылья Советов» с 18 очками располагаются на 10-й позиции в чемпионате России. Команда Осинькина прервала серию из трех поражений в РПЛ.

Иван Сергеев
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
12
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 1 : 0
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 2 : 2
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 4 : 0
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 1 : 3
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 2 : 3
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 - : -
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 - : -
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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Алексей Батраков

Локомотив

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П
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Маркус Вендел

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Динамо

 6
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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И К Ж
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Муталип Алибеков

Динамо Мх

 7 1 1
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Данила Прохин

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