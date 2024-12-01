Осинькин — о дубле Сергеева: «Он только в сентябре попал к нам и так помогает»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал дубль нападающего Ивана Сергеева в ворота «Зенита» (3:2) в матче 17-го тура РПЛ.

— Иван Сергеев до этого забил всего один гол, а сегодня мог сделать хет-трик. Это просто фарт или что-то другое?

— Конечно, он и сам наверное переживал. Мы знаем, что взяли его для того, чтобы он забивал голы. У него всегда были великолепные объемы. Сегодня тоже дал их, помог нам. Но он забил больше, чем за предыдущие матчи. Если вспомним, был незабытый пенальти, нарисованная линия из-за которой гол отменили. Под сомнение ставить не буду. Но разговор был про миллиметры. Было бы у него условно три гола перед матчем, наверное, по-другому бы оценивали. Он только в сентябре попал к нам и так помогает. Сейчас он немного «отмазался». Скажу: «пусть еще отмазывается, мы еще хотим».

«Крылья Советов» с 18 очками располагаются на 10-й позиции в чемпионате России. Команда Осинькина прервала серию из трех поражений в РПЛ.