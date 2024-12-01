Осинькин: «Готов к любому исходу, не держусь за свое место»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопрос о своем будущем в клубе.

— Я готов к любому исходу. Не держусь за свое место. Я сегодня выводил команду. Завтра будем проводить тренировку в Самаре. Пока только так. Но я готов к любым решениям.

— Почему не держитесь за свое место? Можете объяснить?

— Не знаю, не могу. Просто сказал то, что есть на самом деле и все.

В матче 17-го тура самарский клуб на выезде обыграл «Зенит» со счетом 3:2.