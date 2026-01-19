Губернатор Калининградской области Беспрозванных: «Верю, что весна для «Балтики» получится продуктивной»

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в разговоре с «СЭ» оценил выступление «Балтики» в текущем сезоне.

«Первая половина сезона для нашей команды действительно выдалась очень хорошей, но в некоторых матчах мы могли набрать еще больше очков. Определенно, команде есть в чем прибавить. И я верю, что весна для «Балтики» получится продуктивной, как в чемпионате — так и в Кубке России», — сказал Беспрозванных «СЭ».

«Балтика» набрала 35 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

В Кубке России команда сыграет с «Зенитом» во втором этапе 1/4 финала Пути регионов.