Агент Монтеса подтвердил интерес клубов РПЛ к брату защитника «Локомотива»

Агент защитника «Некаксы» Алана Монтеса Серхио Визуете ответил на вопрос «СЭ» о возможном переходе футболиста в РПЛ.

Ранее Metaratings.ru сообщил, что несколько российских клубов проявляют интерес к Алану Монтесу. Футболист является младшим братом защитника «Локомотива» Сесара Монтеса.

«На данный момент нет ничего конкретного. Но некоторые российские клубы действительно проявляют к нему интерес», — сказал Визуете «СЭ».

Сезон-2025/26 мексиканец начал в аренде в американском «Канзас Сити», однако 31 декабря арендное соглашение истекло и он вернулся в «Некаксу».

Контракт Монтеса с клубом действителен до 30 июня 2027 года. Всего за «Некаксу» 25-летний футболист провел 59 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу, получив 15 желтых и две красные карточки. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 2,5 млн евро.