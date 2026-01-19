Умяров является лидером сезона РПЛ по числу овладеваний мячом на чужой половине поля
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров лидирует в сезоне-2025/26 РПЛ по количеству овладеваний (перехват, выигранное единоборство, отбор) мячом на половине поля соперника, сообщает РУСТАТ в Telegram-канале.
Хавбек сделал 46 отборов. В первую тройку по этому показателю входят Никита Глушков («Динамо» Махачкала, 37) и Хуан Касерес («Динамо» Москва», 33).
Топ-10 по отборам на чужой половине поля в РПЛ-2025/26:
1. Наиль Умяров («Спартак») — 46 отборов за 1680 минут на поле
2. Никита Глушков («Динамо» Махачкала) — 37 отборов за 1694 минуты
3. Хуан Касерес («Динамо» Москва) — 33 отбора за 1481 минуту
4. Алексей Миронов («Ростов») — 30 отборов за 1397 минут
5. Исмаэл Силва («Ахмат») — 29 отборов за 1705 минут
6. Иван Обляков (ЦСКА) — 28 отборов за 1741 минуту
7. Артем Карпукас («Локомотив») — 27 отборов за 1313 минуты
8. Барриос («Зенит») — 26 отборов за 1724 минуты.
9. Даниил Фомин («Динамо» Москва) — 25 отборов за 1597 минут.
10. Александр Филин («Балтика») — 24 отбора за 1116 минут
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0