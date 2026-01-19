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19 января, 11:07

Умяров является лидером сезона РПЛ по числу овладеваний мячом на чужой половине поля

Руслан Минаев

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров лидирует в сезоне-2025/26 РПЛ по количеству овладеваний (перехват, выигранное единоборство, отбор) мячом на половине поля соперника, сообщает РУСТАТ в Telegram-канале.

Хавбек сделал 46 отборов. В первую тройку по этому показателю входят Никита Глушков («Динамо» Махачкала, 37) и Хуан Касерес («Динамо» Москва», 33).

Топ-10 по отборам на чужой половине поля в РПЛ-2025/26:

1. Наиль Умяров («Спартак») — 46 отборов за 1680 минут на поле

2. Никита Глушков («Динамо» Махачкала) — 37 отборов за 1694 минуты

3. Хуан Касерес («Динамо» Москва) — 33 отбора за 1481 минуту

4. Алексей Миронов («Ростов») — 30 отборов за 1397 минут

5. Исмаэл Силва («Ахмат») — 29 отборов за 1705 минут

6. Иван Обляков (ЦСКА) — 28 отборов за 1741 минуту

7. Артем Карпукас («Локомотив») — 27 отборов за 1313 минуты

8. Барриос («Зенит») — 26 отборов за 1724 минуты.

9. Даниил Фомин («Динамо» Москва) — 25 отборов за 1597 минут.

10. Александр Филин («Балтика») — 24 отбора за 1116 минут

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Наиль Умяров
Никита Глушков
РПЛ
Хуан Касерес
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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