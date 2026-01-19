Умяров является лидером сезона РПЛ по числу овладеваний мячом на чужой половине поля

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров лидирует в сезоне-2025/26 РПЛ по количеству овладеваний (перехват, выигранное единоборство, отбор) мячом на половине поля соперника, сообщает РУСТАТ в Telegram-канале.

Хавбек сделал 46 отборов. В первую тройку по этому показателю входят Никита Глушков («Динамо» Махачкала, 37) и Хуан Касерес («Динамо» Москва», 33).

Топ-10 по отборам на чужой половине поля в РПЛ-2025/26:

1. Наиль Умяров («Спартак») — 46 отборов за 1680 минут на поле

2. Никита Глушков («Динамо» Махачкала) — 37 отборов за 1694 минуты

3. Хуан Касерес («Динамо» Москва) — 33 отбора за 1481 минуту

4. Алексей Миронов («Ростов») — 30 отборов за 1397 минут

5. Исмаэл Силва («Ахмат») — 29 отборов за 1705 минут

6. Иван Обляков (ЦСКА) — 28 отборов за 1741 минуту

7. Артем Карпукас («Локомотив») — 27 отборов за 1313 минуты

8. Барриос («Зенит») — 26 отборов за 1724 минуты.

9. Даниил Фомин («Динамо» Москва) — 25 отборов за 1597 минут.

10. Александр Филин («Балтика») — 24 отбора за 1116 минут