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«Готов к быстрому восстановлению». Тарасов высказался о своей травме

21:30
Дмитрий Тарасов. Фото Instagram Тарасова
Дмитрий Тарасов. Фото Instagram Тарасова
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Новичок «Рубина» Дмитрий Тарасов прокомментировал свою травму, полученную на тренировке. Хавбек через три дня после подписания контракта с казанцами получил перелом малоберцовой кости со смещением. Скорее всего, он пропустит всю весеннюю часть сезона.

«Вчера был жесткий момент, не зависящий от меня и от этого было еще тяжелее, — написал Тарасов в Instagram. — Но прошли сутки, и я принял ситуацию и осознал, что произошло. Я не держу никаких обид, так как произойти это может с каждым, да и вернуть время назад нельзя.

Спасибо всем за человеческую поддержку! Я рад, что меня окружают люди, которые в любой ситуации остаются ими.
?
Я не сдаюсь, как вы поняли. Это и есть жизнь. Это и есть спорт. Поэтому не каждый попадает в спортивную деятельность и не каждого отбирает туда жизнь. Меня еще больше это мотивирует и я еще оправдаю ожидания важных мне людей. И не такое случается в футболе.

Уже готов к быстрому восстановлению".

Вчера был жёсткий момент, независящий от меня и от этого было ещё тяжелее. Но прошли сутки и я принял ситуацию и осознал, что произошло. Я не держу никаких обид, так как произойти это может с каждым, да и вернуть время назад нельзя. Спасибо всем за человеческую поддержку! Я рад, что меня окружают люди, которые в любой ситуации остаются ими?? ? Я не сдаюсь, как вы поняли. ???Это и есть жизнь. Это и есть спорт. Поэтому не каждый попадает в спортивную деятельность и не каждого отбирает туда жизнь. Меня ещё больше это мотивирует и я ещё оправдаю ожидания важных мне людей. И не такое случается в футболе??. ? Уже готов к быстрому восстановлению??

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23)

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