Горлов после прихода в «Пари НН» перевел в молодежку Хазова, ранее следившего за дисквалификациями игроков

В «Пари НН» проводят проверку по факту появления в матче 20-го тура РПЛ против «Торпедо» (1:1) полузащитника Ярослава Михайлова, который не мог участвовать в игре из-за перебора желтых карточек, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, сейчас в «Пари НН» за карточки игроков внутри команды отвечает Арнольд Слабодич, а в клубе — Александр Тришин. Если КДК РФС присудит «Пари НН» техническое поражение, то к функционерам могут применены меры дисциплинарного воздействия, вплоть до увольнения из клуба.

Отмечается, что ранее в «Пари НН» за статистику игроков относительно полученных карточек отвечал Антон Хазов, который по решению нового главного тренера Артема Горлова переведен в молодежную команду.

Нижегородцам грозит техническое поражение, поскольку Михайлов должен был пропустить матч из-за перебора желтых карточек.