Главный тренер сборной Грузии — о вызове Гагнидзе: «Увидел, что он готов играть за сборную»

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль на пресс-конференции в Тбилиси перед стартом отборочного цикла Евро-2024 рассказал о первом приглашении в национальную команду полузащитника московского «Динамо» Луки Гагнидзе.

«До сих пор я ему не звонил, поскольку он не был готов к сборной. Понаблюдав же за его игрой в последнее время, увидел, что теперь он готов», — сказал Саньоль.

20-летний полузащитник выступает за «Динамо» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне он сыграл 12 матчей за бело-голубых в РПЛ, отметившись двумя голевыми передачами.

Сборная Грузии 25 марта проведет товарищеский матч против Монголии, а 28 марта встретится с Норвегией в первом матче отборочного этапа Евро-2024.